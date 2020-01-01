Через клавиши к звёздам

Дата и место
|
6 февраля
пятница
|19:00
|
Кафедральный собор
О событии
Дуэт фортепиано и органа встречается редко. Для их созвучия необходима особая акустика. При этом композиторы всё равно писали для этого тандема. Пианист Даниил Васильев и титулярный органист Кафедрального собора Мансур Юсупов представят одно из таких произведений — Вариации на две темы Марселя Дюпре, который виртуозно играл на обоих инструментах и точно знал, как раскрыть их в ансамбле.
Орган имеет симфонические возможности и способен заменить оркестр. Концерт №21 Моцарта прозвучит в переложении для фортепиано и органа. «Идея такого эксперимента пришла ко мне довольно давно. Я ни разу не слышал фортепианные концерты с органом вместо оркестра», — говорит Мансур Юсупов.
Этим вечером — через клавиши двух разных, но всё же близких инструментов — к симфоническим масштабам и звёздам.
В программе: В.А. Моцарт, С. Франк, К. Дебюсси, М. Дюпре