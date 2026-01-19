Дата и место
|
22 января
четверг
|18:30
|
Лекция «Внесудебное решение споров. Медиабельность»2026-01-22T18:30:00.000+02:00
О событии
Медиабельность спора — это его способность быть разрешённым через процедуру медиации, то есть при помощи нейтрального посредника (медиатора), который помогает сторонам договориться и найти взаимоприемлемое решение без обращения в суд, что часто приводит к более быстрому и сохраняющему отношения результату. Поговорим о том , что такое «матрица медиабильности», какие критерии могут быть в неё включены. О порядке проведения процедуры медиации, а также о ситуациях, когда такой способ разрешения конфликта предпочтителен.
Ведущая: Наталья Цацура, практикующий адвока, медиатор.
Вход свободный.
Время проведения: 22 января 2026 г. в 18:30
Место проведения: лекционный зал, 4 этаж