Лекции, мастер-классы
Лекция «Внесудебное решение споров. Медиабельность»

0+

Дата и место

22 января
четверг
18:30
Научная библиотека

О событии

Медиабельность спора — это его способность быть разрешённым через процедуру медиации, то есть при помощи нейтрального посредника (медиатора), который помогает сторонам договориться и найти взаимоприемлемое решение без обращения в суд, что часто приводит к более быстрому и сохраняющему отношения результату. Поговорим о том , что такое «матрица медиабильности», какие критерии могут быть в неё включены. О порядке проведения процедуры медиации, а также о ситуациях, когда такой способ разрешения конфликта предпочтителен.

Ведущая: Наталья Цацура, практикующий адвока, медиатор.

Вход свободный.

Время проведения: 22 января 2026 г. в 18:30

Место проведения: лекционный зал, 4 этаж

