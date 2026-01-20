Дата и место
|
20 января
вторник
|18:30
|
Лекция «Церковь и интеллигенция. Феофан Затворник и Оптина пустынь»2026-01-20T18:30:00.000+02:00
О событии
На лекции будут рассмотрены следующие темы:
- старчество и издательская деятельность;
- вопросы переводов Библии и богословской литературы на русский язык.
Паисий Величковский и Феофан Затворник.
Лектор: прот. Георгий Урбанович.
Вход свободный.
Время проведения: 20 января 2026 г. в 18:30
Место проведения: лекционный зал, 4 этаж
Справки по тел.: 21-68-82