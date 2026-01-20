Лекции, мастер-классы
Лекция «Церковь и интеллигенция. Феофан Затворник и Оптина пустынь»

Лекция «Церковь и интеллигенция. Феофан Затворник и Оптина пустынь»

Отдохнуть компанией Бесплатно Культурный отдых
0+

Дата и место

20 января
вторник
18:30
Научная библиотека

О событии

На лекции будут рассмотрены следующие темы:

  • старчество и издательская деятельность;
  • вопросы переводов Библии и богословской литературы на русский язык.

Паисий Величковский и Феофан Затворник.

Лектор: прот. Георгий Урбанович.

Вход свободный.

Время проведения: 20 января 2026 г. в 18:30

Место проведения: лекционный зал, 4 этаж

Справки по тел.: 21-68-82

Это событие в СМИ

DJ-вечер и ликбез от юриста: события недели в Калининградской области, которые можно посетить бесплатно

DJ-вечер и ликбез от юриста: события недели в Калининградской области, которые можно посетить бесплатно

Читать →