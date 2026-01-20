Дата и место
20 января
вторник
|18:00
Лекция «Взятие Инстербурга, Лабиау и Тапиау в январе 1945 года»2026-01-20T18:00:00.000+02:00
О событии
Завершающее мероприятие цикла исторических лекций и мастер-классов «Дни истории и культуры Янтарного края».
Приглашаем всех желающих на открытую лекцию «Взятие Инстербурга, Лабиау и Тапиау в январе 1945 года: расхожие «народные» версии и реальные историографические проблемы».
Докладчик: Альберт Алимович Адылов — главный специалист Центра исследований исторической памяти Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта, научный консультант замка Тапиау.
- Вход свободный
- Когда: 20 января (вторник), 18:00.
- Где: конференц-зал Общественного исторического парка «Замок Инстербург».