Лекция «Взятие Инстербурга, Лабиау и Тапиау в январе 1945 года»

Лекция «Взятие Инстербурга, Лабиау и Тапиау в январе 1945 года»

12+

Дата и место

20 января
вторник
18:00
Замок Инстербург, Черняховск

О событии

Завершающее мероприятие цикла исторических лекций и мастер-классов «Дни истории и культуры Янтарного края».

Приглашаем всех желающих на открытую лекцию «Взятие Инстербурга, Лабиау и Тапиау в январе 1945 года: расхожие «народные» версии и реальные историографические проблемы».

Докладчик: Альберт Алимович Адылов — главный специалист Центра исследований исторической памяти Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта, научный консультант замка Тапиау.

  • Вход свободный
  • Когда: 20 января (вторник), 18:00.
  • Где: конференц-зал Общественного исторического парка «Замок Инстербург».

