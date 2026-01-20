Замок Инстербург, Черняховск

Дата и место
|
20 января
вторник
|18:00
|
Лекция «Взятие Инстербурга, Лабиау и Тапиау в январе 1945 года»2026-01-20T18:00:00.000+02:00
О заведении
В 1336 году по приказу магистра Тевтонского ордена Дитриха фон Альтенбурга был заложен деревянный замок Инстербург. Около 1380 года замок был перестроен в камне, укрепления состояли из цитадели и форбурга.
В соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 года № 1327 замок Инстербург подлежит государственной охране, ныне архитектурный ансамбль Инстербург (замок) является объектом культурного наследия Калининградской области федерального значения.