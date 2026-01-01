Расписание
|
30 января
пятница
|19:00
|
«Старший сын»2026-01-30T19:00:00.000+02:00
|
31 января
суббота
|18:00
|
«Старший сын»2026-01-31T18:00:00.000+02:00
О событии
Холодным весенним вечером два молодых человека застревают на незнакомой станции. Они опоздали на последнюю электричку в город, и теперь, чтобы не замерзнуть на улице, ищут ночлег. Так они оказываются в квартире незадачливого музыканта, и в надежде погреться, на ходу сочиняют историю о том, что один из них — его сын. Но неожиданная доверчивость хозяина дома, с которой сталкиваются герои в «новой» семье, буквально переворачивает всё, превращая незамысловатую комедию в нежную притчу о вечных человеческих ценностях, любви и прощении.
Каждый из нас с детства о чем-то мечтал. И даже если жизнь сложилась не совсем так, как хотелось, некоторые продолжают мечтать до сих пор. Это история о человеке, с которым произошло чудо. Он представил, что все мы — семья. Со стороны это выглядит смешно и нелепо. А как еще может выглядеть чудо со стороны? Кто-то назовет это случайностью, совпадением, злой шуткой, жестоким розыгрышем, но некоторые поверят в то, что чудо возможно.