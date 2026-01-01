Дата и место
17 января
суббота
|18:00
«Макбет. Трагедия»
О событии
«Зло есть Добро, Добро есть Зло». Сформулировав этот этический парадокс потусторонние, надчеловеческие силы устремили свой взор на Шотландское королевство, где вот-вот развернётся хрестоматийная трагедия до сих пор поражающая своей беспросветностью, безнадежностью и иррациональной, неистовой жестокостью. Вот только Добра не осталось. Осталось Зло и вопрос о допустимости и границах этого Зла, что уже вышло за границы всякой допустимости.
Спектакль Владислава Тутака производит попытку создать мир пустого пространства, чёрной коробки, где не осталось ничего кроме красивого, эстетического Зла. Проклятый лес, где бродят заблудшие, безжизненные существа, у которых Страх и Агрессия маршируют попеременно сменяя друг друга, как правая и левая нога.
Выход из этого леса могут указать только те самые потусторонние силы, но только перед этим решив вопрос: их ли эта ошибка или же эта ошибка заложена в глубинной человеческой природе? Трагедия Рока или трагедия Человека?