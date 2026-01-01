Дата и место
|
27 января
вторник
|19:00
|
«Материнское поле»2026-01-27T19:00:00.000+02:00
О событии
Чингиз Айтматов. Повесть о победе жизни
«Материнское поле» — это близкий, исповедальный разговор со зрителем. История очень простая. Просто женщины, просто любовь, просто жизнь, просто война. Но в ней, как в капле воды, отразилась трагедия тысяч людей. Создатели спектакля простыми словами, музыкой, песнями, языком пластики и сценическим решением пространства расскажут о силе духа обычных женщин, рядом с которыми мы живем.
Автор инсценировки и режиссёр-постановщик Наталья Ковалёва — о спектакле:
- Я определяю жанр спектакля как «негреческая трагедия». Представление создано по мотивам одноименной повести. Это гимн Женщине, гимн Матери. Почему «негреческая трагедия»? Как-то мы привыкли такие человеческие истории скромно называть драмой, но мне думается, что история Айтматова – это высокая трагедия! Наша героиня выше, мощнее героинь греческих трагедий. А язык Айтматова также поэтичен и эпичен, как язык Еврипида и Софокла. Когда-то я начала читать Айтматова и влюбилась в его героев, его литературный стиль. Как он умеет малое сделать великим! Я мечтала побывать на его земле. Будучи актрисой, создала программу по произведениям писателя и была приглашена с нею в Бишкек — праздновалось 85-летие Айтматова. Здесь я встретилась с его родными, своими глазами увидела его любимые горы, степи, пила воду Иссык-Куля. И поняла, что эту любовь сохраню и постараюсь передать другим.
Повесть написана в советское время, но героини спектакля живут сегодня, потому что у настоящих чувств нет времени, они пребудут всегда. В нашем спектакле много музыки, написанной композитором Клавдией Тарабриной. В нем есть красивые пластические решения, придуманные хореографом Викторией Куль. А замечательный художник-постановщик Александр Боровский придумал очень оригинальное оформление.