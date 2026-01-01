Дата и место
|
18 января
воскресенье
|18:00
|
Драмтеатр
О событии
Уважаемые зрители, пожалуйста, обратите внимание, что этот спектакль имеет возрастное ограничение 18+. На входе у вас могут проверить паспорт.
Печальная история в двух действиях по повести Александра Куприна
Действие происходит в публичном доме российской глубинки в начале ХХ века. «Яма» визуально погружает зрителя в быт столетней давности, и вместе с тем предлагает поразмышлять над важными вопросами современной жизни.
Сценическое исследование делает акцент не на пикантности темы, а обращает внимание на горькие истории женщин, их боль. Спектакль ищет ответы на вопросы, как каждая из этих девочек когда-то стала жертвой обстоятельств и превратилась в живой труп, есть ли хоть капля надежды и найдется ли в этом черном мире место любви.
История, призванная пробудить сочувствие и сострадание, показывает — что бы ни происходило, нужно оставаться людьми.