«Зойкина квартира»

О событии
Михаил Булгаков написал «Зойкину квартиру» в 1925 году. Годом позже она была поставлена в Театре им. Е.Б. Вахтангова, два года с аншлагами шла, а затем была запрещена как порочащая «новую Россию». Пьеса стала вновь появляться на сценах театров страны только в 1980-е годы.
Булгаков изображает дно Москвы 20-х годов прошлого века, где под вывеской приличной и модной пошивочной мастерской оказывается притон и дом свиданий. Главная героиня Зоя — его хозяйка. Ее помощники — авантюрист Аметистов и бывший дворянин, возлюбленный главной героини Обольянинов, а их покровитель Борис Семенович Гусь. Таким образом Зоя стремится заработать, чтобы отправиться с любовником во Францию. Опасный бизнес приводит к печальным последствиям.
Сам Булгаков обозначил жанр так: «трагическая буффонада, в которой в форме масок показан ряд дельцов нэпманского пошиба в наши дни в Москве».
Режиссер-постановщик трагифарса Михаил Салес говорит: «Это гениальная пьеса. В студенческие годы она мне казалась комедией, а у Булгакова страшный жанр. Острые фарсовые сцены должны оттенять трагедию тех, кто не принял советскую власть. Случилась революция или, как теперь говорят, октябрьский переворот. Пьеса про то, кто как приспосабливался к новой жизни. Кто-то принял, кто-то убежал, а кто-то не признавал и поплатился. И никто не виноват. Если я живу замечательно, вдруг кто-то приходит и говорит: «Мы – новая власть, уходи из своей квартиры» и, глядя на Венеру Милосскую: «Да что ж такое – у бабы даже рук нет…». Текст актуален как никогда. У Булгакова пьеса на 210 страниц. Я выбрал ровно то, что мне нужно для спектакля».
Яркая, зрелищная постановка в двух действиях. Театральные изобразительные средства создают атмосферу лихорадочной, пестрой и вульгарной жизни московской квартиры. В богатых декорациях важную роль играет окно в Москву. Костюмы – того времени. Звучат популярные мотивы 100-летней давности — от Шаляпина до утесовского джаза и знаменитой «Мурки». Световая палитра расставляет акценты. А блестящие актерские работы вызовут у публики сильные эмоции.