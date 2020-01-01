«Мастер и Маргарита»

Жанр: Фантасмагория
Режиссер: Вячеслав Виттих
Продолжительность: 3 часа с антрактом
Дата и место
22 февраля
воскресенье
|18:00
О событии
Многие знают этот роман наизусть. Фантастическое сочетание мистики и фельетона, любовного сюжета и авантюрной фабулы в сочетании с библейскими мотивами завораживает и читателя, и театрального зрителя. Сам Сатана — Воланд прибыл со свитой в довоенную Москву, чтобы проверить, насколько изменились люди за две тысячи лет. На сцене происходят невероятные вещи. Искушения дьявола не знают преград. Но любовь и верность спасает души людей. Тьма отступает. Рукописи не горят.