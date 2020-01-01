Дата и место
|
20 февраля
пятница
|19:00
|
Драмтеатр
О событии
Драма «Groza» — новая сценическая версия пьесы А.Н. Островского. Режиссер Евгений Маленчев и артисты калининградской драмы перевели хрестоматийный текст «Грозы», написанный в 19-м веке, на современный русский язык, переосмыслив сюжет драмы. Чтобы сократить дистанцию между зрителями и событиями пьесы, авторы спектакля перенесли действие в наши дни и сфокусировали внимание на отношениях в семье Кабановых. В новом прочтении «Грозы» режиссер использовал различные переводы драмы Островского на английский язык. На этот прием указывает транслитерация в названии — «Groza».
В процессе постановки режиссер Евгений Маленчев рассказал о спектакле:
«Мы не занимаемся осовремениванием, мы работаем над адаптацией. Мы репетируем на русском языке, но пользуемся английскими переводами, чтобы посмотреть на события пьесы заново, сформировать свежий взгляд на давно известный сюжет. У нас нет цели придать прошлому черты современности, нам нужно преодолеть стереотипы и шаблоны, связанные с привычным локальным восприятием «Грозы». Мы внимательно работаем с авторским текстом, но устаревшую версию про «луч света в темном царстве», разговоры о «воле», «учтивости», «благостыне», «напраслине» и всё непереводимое мы оставим за рамками спектакля.
Сегодня эта история может звучать значительно интереснее и сложнее. Мы делаем спектакль не про загадочную странность русского человека, а про его открытость и понятность. Любой перевод — это культурная интеграция, для этого мы преодолеваем архаику текста и частично — его поэтику. Мы рассматриваем художественный мир Островского как часть не только русской культуры, но и мировой».