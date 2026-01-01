«Любовник»

Жанр: Драма по мотивам киносценария Геннадия Островского к фильму Валерия Тодоровского
Режиссер: Роман Габриа
Продолжительность: 2 часа 20 минут с антрактом
Расписание
|
18 февраля
среда
|19:00
|
Драмтеатр
|
19 февраля
четверг
|19:00
|
Драмтеатр
О событии
Авторская интерпретация известного киносценария.
Разбирая фотографии умершей супруги, Дмитрий Чарышев находит письмо, из которого узнает, что его жена на протяжении 20 лет любила другого человека…
Спектакль о путешествиях в пространстве-времени, о семье, любви к близким людям, о сложностях приятия и прощения. Зрителей ждет сочетание гиперреалистичности материального мира и сюрреалистических сцен сновидений главного героя. Здесь реальное смешивается с воображаемым, а мифологемы подкрепляются необычным визуальным рядом. При этом драматизм ситуации не лишён простого жизненного юмора.