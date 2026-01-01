Театр
«Любовник»

«Любовник»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
16+
Купить билет без комиссии
«Любовник»
Жанр: Драма по мотивам киносценария Геннадия Островского к фильму Валерия Тодоровского
Режиссер: Роман Габриа
Продолжительность: 2 часа 20 минут с антрактом

Расписание

18 февраля
среда
19:00
Драмтеатр
Купить билет
19 февраля
четверг
19:00
Драмтеатр
Купить билет

О событии

Авторская интерпретация известного киносценария.

Разбирая фотографии умершей супруги, Дмитрий Чарышев находит письмо, из которого узнает, что его жена на протяжении 20 лет любила другого человека…

Спектакль о путешествиях в пространстве-времени, о семье, любви к близким людям, о сложностях приятия и прощения. Зрителей ждет сочетание гиперреалистичности материального мира и сюрреалистических сцен сновидений главного героя. Здесь реальное смешивается с воображаемым, а мифологемы подкрепляются необычным визуальным рядом. При этом драматизм ситуации не лишён простого жизненного юмора.