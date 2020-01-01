Дата и место
|
17 февраля
вторник
|19:00
|
«Преступление и наказание»2026-02-17T19:00:00.000+02:00
О событии
По мотивам романа Фёдора Достоевского
Внимание! Данный спектакль рекомендуется к просмотру зрителям в возрасте от 14 лет.
Режиссера Филиппа Гуревича и драматурга Лару Бессмертную захватывает попадание великого текста Ф.М. Достоевского в боли дня сегодняшнего.
Расшифровывая мир романа, режиссер говорит: «Это рассказ об обычных людях, таких же, как мы с вами, со своими слабостями и пороками, про их мечты о лучшей жизни, где появится кто-то «большой и мудрый» и подскажет, как жить. И реальность героев состоит из ожидания милосердия и отпущения грехов».
Первое название романа Достоевского — «Пьяненькие». В нем создатели спектакля обнаруживают грустную улыбку писателя, который показывает несоответствие слов и стихийных поступков своих героев. Отсюда комизм ситуаций в спектакле и яркая характерность, фриковатость персонажей, доходящая до гротеска.
По Достоевскому, истинная сила человека — в понимании, что не все дозволено и надо иметь мужество просто жить свою жизнь. Творческая команда спектакля как бы «отматывает» историю назад и смотрит, придёт ли Раскольников к хрестоматийному финалу на каторге, где он принимает страдания на себя? Или будет как-то по-другому?