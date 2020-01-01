Дата и место
|
14 февраля
суббота
|18:00
|
Драмтеатр
О событии
Сюжет для небольшого рассказа по мотивам комедии Антона Чехова.
«Чайка» — пьеса, которая видела всё: и сокрушительные провалы, и невероятные удачи. Тысячи интерпретаций по всему миру самой загадочной и парадоксальной пьесы Чехова делают каждое следующее обращение к ней еще более интригующим. Это особенная пьеса, ставшая в свое время символом обновления театральных традиций, манифестом новых сценических форм.
«Чайка» — новая постановка Евгения Маленчева на сцене Калининградской драмы. Работы режиссера неоднократно включались в список самых заметных спектаклей сезона по мнению экспертов Национальной театральной премии «Золотая маска», а также номинировались на премию в области современного искусства имени Сергея Курехина.
Команда режиссера спектаклей «Пролетая на гнездом кукушки» и «Groza» продолжает находить неожиданные решения и обнаруживать современные смыслы в текстах, которые уже успели стать классикой. Вместе с актерами и драматургом Екатериной Августеняк режиссер адаптирует чеховский текст, сохраняя при этом основные сюжетные линии и повороты. Главная цель этого процесса — сократить дистанцию между сегодняшними зрителями и персонажами пьесы, чтобы почувствовать актуальное содержание человеческой комедии страстей, парадоксов, нелепостей и надежд.