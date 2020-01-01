Дата и место
|
13 февраля
пятница
|19:00
|
Драмтеатр
О событии
Мелодрама по пьесе драматурга Алехандро Касоны — это испанские страсти, красивые костюмы и горы. Горы противоречий. На них построена жизнь, но перед героями встает непростая задача: попробовать услышать друг друга, понять сердцем и разумом главные слова — Жизнь, Смерть и Любовь. Молодой Пабло чист сердцем, наивен и обладает необузданным нравом. Все попытки обучить его грамоте и манерам проваливались с треском. Новый вызов брошен молодой красивой учительнице из мегаполиса — Марго. Столь резкое столкновение дикости и цивилизации внезапно выявляет неочевидные преимущества и слабости и того, и другого. Кто или что победит в этом сложном клубке из чувств, долга и мнения общества….
«Когда спектакль внешне архаичен, но люди смотрят и понимают, что по сути текст написан будто сегодня — это ценно. «Дикарь» — ода любви. Если мы будем любить себя, людей вокруг, жизнь – мы не будем воевать. Героя называют дикарем, а выясняется, что у него душа гораздо шире», — говорит режиссер-постановщик спектакля народный артист России Михаил Салес.