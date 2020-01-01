Дата и место

12 февраля
четверг
19:00

Драмтеатр
О событии
Фигаро, весельчак и авантюрист, слуга графа Альмавивы, собирается жениться на камеристке графини Розины — прекрасной юной Сюзанне. Граф в предвкушении – он хочет воспользоваться «правом сеньора» по которому господин обладает невестой в первую брачную ночь прежде своего слуги. Удастся ли Фигаро спасти честь своей невесты?
Зависимость от человека, наделенного властью, знакома многим и сейчас. Но бросить вызов и попытаться отстоять и без того ограниченную свободу решаются немногие.
Режиссер бережно обращается с авторским текстом, внимательно работает с деталями и сохраняет отсылки к эпохе 18 века, когда и была написана пьеса. При этом калининградский «Фигаро» живет и действует в уникальном художественном мире, созданном командой профессионалов, в числе которых художник Мария Бутусова и художник по свету Нарек Туманян.
Красивые костюмы, впечатляющие декорации, световые и звуковые эффекты в этом спектакле, надеемся, подчеркнут и раскроют главное — яркие актерские работы и уникальные характеры героев.
«Мне кажется, что сегодня характер Фигаро требует переосмысления. В легендарном спектакле Театра сатиры с Андреем Мироновым Фигаро — благородный бунтарь и оттого его история более драматичная. Вчитываясь в пьесу и биографию Бомарше сегодня, я замечаю другое — становится не по себе от того, как Фигаро обращается с окружающими его людьми, совершенно не стесняясь в средствах для достижения собственной цели», — говорит режиссер спектакля Егор Равинский.
Впервые «Женитьбу Фигаро» сыграли на профессиональной сцене «Комеди Франсез» почти два с половиной века назад. Пьеса быстро стала настоящим театральным хитом, захватив сотни мировых сцен, выдержала тысячи аншлаговых постановок, великий Моцарт написал на её основе гениальную оперу-буффа, а теперь произведение известного французского драматурга войдет в репертуар Калининградского драматического театра.