Дата и место
8 февраля
воскресенье
|18:00
«Три супруги совершенства»
О событии
Это невероятная, почти трагическая история. Три супружеских пары отмечают 18-летие своих свадеб. Они сыграли их в один день: третьего числа, третьего месяца, в три часа дня, веря, что это число приносит счастье. Однако совершеннолетие семейной жизни скоропостижно срывает маски с мужской троицы и их «идеальных» жен.
Комедия — в стиле фламенко: испанские страсти, ложь, измены и разоблачения. Все потрясены. Разыгрывается мелодрама. Персонажи переживают, ссорятся, остроумно рассуждают о сущности любви, о браке, «об этом», и об иллюзорном семейном счастье. Чем все заканчивается, стоит увидеть. Финал обескураживает.
Режиссер-постановщик, народный артист России Михаил Салес говорит: «Это классическая испанская комедия, но, как известно, в каждой шутке — только доля шутки, остальное — истина. У всех у нас в шкафах — скелеты. Думаю, спектакль для многих не станет таким уж откровением о любви и семейной жизни…»