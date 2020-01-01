Театр
«Три супруги совершенства»

«Три супруги совершенства»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
16+
Купить билет без комиссии
«Три супруги совершенства»
Жанр: Комедия
Режиссер: народный артист России Михаил Салес
Продолжительность: 2 часа 10 минут с антрактом

Дата и место

8 февраля
воскресенье
18:00
Драмтеатр

О событии

Это невероятная, почти трагическая история. Три супружеских пары отмечают 18-летие своих свадеб. Они сыграли их в один день: третьего числа, третьего месяца, в три часа дня, веря, что это число приносит счастье. Однако совершеннолетие семейной жизни скоропостижно срывает маски с мужской троицы и их «идеальных» жен.

Комедия — в стиле фламенко: испанские страсти, ложь, измены и разоблачения. Все потрясены. Разыгрывается мелодрама. Персонажи переживают, ссорятся, остроумно рассуждают о сущности любви, о браке, «об этом», и об иллюзорном семейном счастье. Чем все заканчивается, стоит увидеть. Финал обескураживает.

Режиссер-постановщик, народный артист России Михаил Салес говорит: «Это классическая испанская комедия, но, как известно, в каждой шутке — только доля шутки, остальное — истина. У всех у нас в шкафах — скелеты. Думаю, спектакль для многих не станет таким уж откровением о любви и семейной жизни…»