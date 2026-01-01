Театр
12+
Режиссер: Народный артист России Михаил Салес
Продолжительность: 2 часа 20 минут с антрактом

22 января
четверг
19:00
Драмтеатр
5 февраля
четверг
19:00
Драмтеатр
Романтическая история Никиты Воронова по повести Френсис Бернетт. 

Спектакль — лауреат Российской Национальной премии «Арлекин — 2010» в четырех номинациях.

Одно из самых светлых и добрых впечатлений людей старшего поколения – книжка англо-американской писательницы Френсис Бернетт «Маленький лорд Фаунтлерой», вошедшая в знаменитую «Золотую библиотеку». С теми же теплыми и радостными чувствами зрители всей семьей приходят на спектакль, поставленный Народным артистом России Михаилом Салесом и удостоенный Российской Национальной премии «Арлекин-2010» в четырех номинациях. Это увлекательная история о том, как юный американец, неожиданно став наследником графства, едет в Англию, чтобы встретиться со своим дедом — довольно черствым аристократом.