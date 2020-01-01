Дата и место
4 февраля
среда
|19:00
«Мысли мудрых людей на каждый день»2026-02-04T19:00:00.000+02:00
О событии
Спектакль вступает в диалог с интеллектуальными трудами Льва Толстого и приближает мировую философию к жизни современного человека. Создатели спектакля предлагают интеллектуальный, но при этом эмоциональный и очень личный разговор о жизни человека, о его поиске смысла, о страхах, которые мешают жить, и о любви, которая дает силы двигаться вперед.
Главный герой постановки в ходе своего жизненного пути ищет и находит ответ на главный вопрос всего человечества — «как жить?». И этот ответ гораздо проще, чем кажется.
Режиссер проверяет на прочность вечные этические постулаты Толстого в условиях XXI века. Великие мудрости, избранные главным мыслителем русской литературы, соотносятся с типичными проблемами современности: отчуждение, одиночество, эмоциональное выгорание от рабочей рутины, токсичные отношения с окружающими…
«Наш спектакль — это попытка перевести сухую и холодную академическую мысль Толстого о «духовной жизни» в теплое, живое переживание: в уникальный театральный опыт, в котором сложное и смешное, глупое и великое соединяются вместе, как в настоящей жизни. Мы создаем узнаваемый сюжет из повседневности, в котором можно разглядеть всю великую мудрость, собранную Львом Николаевичем», — рассказал режиссер Дмитрий Мульков.
В спектакле использованы философские сборники Льва Толстого «Мысли мудрых людей на каждый день», «Круг чтения», «На каждый день» и «Путь жизни», которые впервые будут воплощены на театральной сцене.