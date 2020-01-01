«Нюрнберг»

Дата и место
|
3 февраля
вторник
|19:00
|
Драмтеатр
О событии
Зрители окажутся во Дворце правосудия во время работы международного военного трибунала в финале величайшей трагедии XX века — II Мировой войны. Материалы к его заседаниям готовили члены делегаций четырех держав-победителей. Их сложные закулисные отношения будут в центре внимания публики. Кстати, среди исторических персонажей — не только участники процесса, но и звезда тех времен Марлен Дитрих.
По словам режиссера-постановщика, действие будет происходить на средней сцене. Зрители станут свидетелями драмы, которая разворачивается среди персонала суда из разных стран. Крупным планом — любовь, не допустимая по идеологическим причинам. Главные герои из одного поколения, разделенного революцией. В отличие от нацистских преступников, участь молодых влюбленных не известна до самого конца.
Евгения Колесниченко говорит:«Любое художественное произведение — это вымысел, но в нашем случае оно опирается на документ. Нюрнбергский процесс действительно был. Поэтому, придумывая спектакль, мы хотим использовать такие решения, которые могут передать эту документальность. Например, средняя сцена – когда зритель и актёр на одном уровне. Эти условия обязывают играть более тонко, подобно игре в кино. Находясь под пристальным вниманием артистов, зрители включаются в наш процесс. Кроме того, места расположены по трём сторонам сцены, а это разные ракурсы восприятия, поэтому каждый зритель получит свой неповторимый спектакль».