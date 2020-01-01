Режиссер: народный артист России Михаил Салес
Продолжительность: 2 часа 30 минут с антрактом
Дата и место
1 февраля
воскресенье
|18:00
Драмтеатр
О событии
Режиссер Михаил Салес о спектакле: «Русский классик Николай Васильевич Гоголь не нуждается в представлении. Его пьесы навсегда завоевали сердца наших зрителей. И «Женитьба», где тема поиска героями второй половины передается с искрометным юмором и потрясающим обаянием, не является исключением. Жанр нашего спектакля — «лирическая комедия». Зрителей ждет знакомство с яркими, очаровательными, своеобразными персонажами, которые попадают в курьезные и смешные обстоятельства».