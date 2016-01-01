Дата и место
|
23 февраля
понедельник
|18:00
|
ДК железнодорожников
О событии
ООО «ВИА ПЛАМЯ» представляет «Звёзды Пламени» с концертной программой «Мой адрес Советский Союз»!
Придя на выступление солистов «ВИА ПЛАМЯ», вы вновь погрузитесь в атмосферу 70-80 годов и насладитесь красотой и нежностью мелодий того времени в оригинальном исполнении. «Мой адрес Советский Союз» , «Не надо печалиться» «Идет солдат по городу», «Снег кружится», «Не повторяется такое никогда», «Листья жёлтые», «Малиновка», «Где же ты был» -и многие другие золотые шлягеры , которые знает вся страна!
Солисты ООО Вокальноинструменталього ансамбля ПЛАМЯ сегодня это — АЛЕКСАНДР ЕВДОКИМОВ Солист.
Профессиональный музыкант, певец и композитор, полуфиналист проекта «Голос 60+»,участник проекта «Ну-ка все вместе
Творческую деятельность начал в ансамбле «Добры молодцы». Затем в составе популярных ВИА маки« и «Поющие сердца». Песни «Как молоды мы были», «Прощай» и другие золотые хиты советской эстрады зажигают сердца слушателей буквально с первых нот. С 90-х годов Александр проявляет себя не и как автор мелодичных ярких песен Лаймы Вайкуле («Не говори прощай» из альбома «Я вышла на Пикадилли»), Надежды Бабкиной («Родина моя»), ансамбля «Самоцветы» («Москва»). В соавторстве с выдающимся земляком, поэтом Андреем Дементьевым, выпустил альбом «Дарите женщинам цветы».
ЮЛИЯ АРИНИЧЕВА — Солистка и художественный руководитель ООО«ВИА ПЛАМЯ до сентября 2016 года выступала в группе экс — солиста ВИА «Пламя» Станислава Черемухина — «Сияние Пламени». После ухода оттуда Юлия решила заняться своим проектом и организовала вокально-инструментальный ансамбль «Новое Пламя», который сегодня официально вернул свое изначальное имя — ООО «ВИА ПЛАМЯ».