Дата и место
27 января
вторник
|19:00
«Ленинградки»2026-01-27T19:00:00.000+02:00
О событии
Концерт «Ленинградки» оркестра русских народных инструментов им. Ю.В. Никулина
Песенная оратория для детского и женского хоров, оркестра народных инструментов, солистов и чтецов.
Эта оратория — дань памяти героическим женщинам Ленинграда, пережившим блокаду. Ее автор — заслуженный деятель искусств России, Виктор Васильевич Плешак, в 2026-м году отмечающий восьмидесятилетний юбилей. Произведение посвящено матери композитора, бывшему бойцу отряда местной противовоздушной обороны и одновременно участнице ансамбля МПВО.
Исполнители:
- Оркестр Русских Народных Инструментов им. Ю.В. Никулина. Художественный руководитель — Юрий Мурзин
- Женский и молодёжный хоры Андреевской Хоровой Школы. Художественный руководитель — Наталья Пашутина.
- Солисты — Наталья Фролова, Елена Васюткина, Владимир Степанов.
- Дирижёр — Наталья Пашутина.
Руководитель проекта — протодиакон Андрей Пасхин.