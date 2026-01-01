Концерты
«Ленинградки»

Дата и место

27 января
вторник
19:00
Историко-художественный музей

О событии

Концерт «Ленинградки» оркестра русских народных инструментов им. Ю.В. Никулина

Песенная оратория для детского и женского хоров, оркестра народных инструментов, солистов и чтецов.

Эта оратория — дань памяти героическим женщинам Ленинграда, пережившим блокаду. Ее автор — заслуженный деятель искусств России, Виктор Васильевич Плешак, в 2026-м году отмечающий восьмидесятилетний юбилей. Произведение посвящено матери композитора, бывшему бойцу отряда местной противовоздушной обороны и одновременно участнице ансамбля МПВО.

Исполнители:

  • Оркестр Русских Народных Инструментов им. Ю.В. Никулина. Художественный руководитель — Юрий Мурзин
  • Женский и молодёжный хоры Андреевской Хоровой Школы. Художественный руководитель — Наталья Пашутина.
  • Солисты — Наталья Фролова, Елена Васюткина, Владимир Степанов.
  • Дирижёр — Наталья Пашутина.

Руководитель проекта — протодиакон Андрей Пасхин.