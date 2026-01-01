Лекции, мастер-классы
Джамбаттиста Вико: Несвоевременный неаполитанец

Джамбаттиста Вико: Несвоевременный неаполитанец

Культурный отдых
16+

Дата и место

21 января
среда
18:30
Музей «Дом китобоя»

О событии

Первая лекция Андрея Тесли в новом году. В среду, 21 января, Дом китобоя приглашает поговорить об итальянском философе Джамбаттисте Вико.

Встреча пройдёт в рамках цикла «Философия истории: история».

Ауэрбах в начале своего раннего эссе о герое предстоящей лекции говорит: «Одинокий и непонятый, зависящий от благодетелей в своем жалком положении, Вико пытается написать историю, в которой выражает себя Бог» (1922 г.). 

Вико знали при жизни, его читали — не стоит преувеличивать приниженность его положения. Но и правда — на контрасте с посмертной славой его известность и внимание к написанному им при жизни кажется ничтожным. Его громкая известность наступает почти через столетие после смерти, и с тех пор, по крайней мере до середины XX века, будет лишь возрастать. 

Он написал странную на первый взгляд книгу — про кружение истории, древних людей, говорящих стихами и не ведающих прозы, про борьбу героев с рабами, где побеждают последние и основывают республики… О его «Новой науке…» и о том, какое вдохновение в ней находили Мишле, Кроче и Ауэрбах, и пойдет разговор на лекции.

Автор — Андрей Тесля, к.филос.н., научный руководитель Центра исследований русской мысли ИГН БФУ им. И. Канта.

Вход — 300 р. Билеты на сайте музея.

Дом китобоя, пр-т Мира 9.