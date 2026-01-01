Неоклассика: И.С. Бах и современность. Электроскрипка и орган

Дата и место
|
30 января
пятница
|19:00
|
Неоклассика: И.С. Бах и современность. Электроскрипка и орган2026-01-30T19:00:00.000+02:00
О событии
Орган и электроскрипка: этому замечательному дуэту подвластны любые жанры – от концертов и сонат выдающихся творцов эпохи барокко до сочинений композиторов-импрессионистов первой половины ХХ века и кинокомпозиторов нашего времени.
Ведь в каждом жанре и каждой эпохе есть свои признанные классики, чья музыка давно завоевала любовь слушателей и исполнителей и продолжает поражать и очаровывать.
Солистки филармонии Мария Гаврилюк (орган) и Елена Токовинина (электроскрипка) включили в программу произведения Баха, Вивальди, Дженкинса, музыку из «Призрака оперы», «Профессионала», «Списка Шиндлера», «Пиратов Карибского моря», «Интерстеллар» и «Игры престолов».
Исполнители: лауреаты международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган), Елена Токовинина (скрипка)
В программе:И. С. Бах — Токката и Фуга ре минор, BWV 565;А. Вивальди – «Шторм» из концерта «Лето», первая часть из концерта «Зима» из цикла «Времена года»;К. Дженкинс – «Палладио»;Э.-Л. Уэббер – Музыка из мюзиклов «Призрак оперы» и «Кошки»;Э. Морриконе – Музыка из фильма «Профессионал»;Дж. Уильямс – Главная тема из фильма «Список Шиндлера»;Х. Циммер – саундтрек к фильму «Интерстеллар»;Р. Джавди – саундтрек к сериалу «Игра престолов»
Ведущая — М. Иргашева