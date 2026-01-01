Дата и место
29 января
|19:00
«Короли мирового рока»2026-01-29T19:00:00.000+02:00
О событии
Исполнители: солисты — лауреат Премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова, Александр Дудницкий, лауреаты международных конкурсов Ксения Азарнина, Динара Сарсекеева, Александр Иванников; Олег Берсанов
Лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган)
Инструментальна группа – Александр Добролюбов (ударные), Сурен Погосян (саксофон), Евгений Калинин (бас-гитара), лауреаты международных конкурсов Елена Диброва (скрипка), Людмила Пудовикова (рояль)
В программе: музыка из репертуара Э. Пресли, Ф. Меркьюри, Чака Берри, фрагменты из рок-опер «Иисус Христос – Суперзвезда», «Моцарт», мюзикла «Призрак оперы» Эндрю Ллойда Уэббера
Ведущий — Максим Кузнецов