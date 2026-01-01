Концерты
«Короли мирового рока»

Дата и место

29 января
четверг
19:00
Филармония

О событии

Исполнители: солисты — лауреат Премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова, Александр Дудницкий, лауреаты международных конкурсов Ксения Азарнина, Динара Сарсекеева, Александр Иванников; Олег Берсанов

Лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган)

Инструментальна группа – Александр Добролюбов (ударные), Сурен Погосян (саксофон), Евгений Калинин (бас-гитара), лауреаты международных конкурсов Елена Диброва (скрипка), Людмила Пудовикова (рояль)

В программе: музыка из репертуара Э. Пресли, Ф. Меркьюри, Чака Берри, фрагменты из рок-опер «Иисус Христос – Суперзвезда», «Моцарт», мюзикла «Призрак оперы» Эндрю Ллойда Уэббера

Ведущий — Максим Кузнецов