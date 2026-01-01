Концерты
«От Верди до Уэббера. Лучшие арии и дуэты из опер, оперетт и мюзиклов»

«От Верди до Уэббера. Лучшие арии и дуэты из опер, оперетт и мюзиклов»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
6+
Купить билет без комиссии

Дата и место

31 января
суббота
18:00
Филармония

О событии

Исполнители: Концертный духовой оркестр Калининградской филармонии (художественный руководитель и главный дирижёр — заслуженный артист РФ Эдуард Гантовский, дирижёры — народный артист РФ Виктор Бобков, Роман Иванов)

Солисты филармонии: лауреаты Премии Калининградской области "Признание" Виктория Бобкова, Александр Дудницкий; лауреаты международных конкурсов Динара Сарсекеева, Ксения Азарнина, Александр Иванников

Ведущая — М. Иргашева