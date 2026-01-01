Дата и место
|
31 января
суббота
|18:00
|
«От Верди до Уэббера. Лучшие арии и дуэты из опер, оперетт и мюзиклов»2026-01-31T18:00:00.000+02:00
О событии
Исполнители: Концертный духовой оркестр Калининградской филармонии (художественный руководитель и главный дирижёр — заслуженный артист РФ Эдуард Гантовский, дирижёры — народный артист РФ Виктор Бобков, Роман Иванов)
Солисты филармонии: лауреаты Премии Калининградской области "Признание" Виктория Бобкова, Александр Дудницкий; лауреаты международных конкурсов Динара Сарсекеева, Ксения Азарнина, Александр Иванников
Ведущая — М. Иргашева