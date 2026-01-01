Саундтреки на органе

Дата и место
|
25 января
воскресенье
|18:00
|
Саундтреки на органе2026-01-25T18:00:00.000+02:00
О событии
В этот вечер прозвучат шедевры мировой киномузыки в исполнении грандиозного органа, вокала и ударных. Уникальный концерт посвящен выдающимся мелодиям из кинофильмов — оригинальным саундтрекам и золотой классике. Вместе с исполнителями — органисткой Марией Гаврилюк, вокалисткой Юлий Васильковой, трубачом Павлом Добронравовым и ударником Александром Добролюбовым — вы совершите незабываемое путешествие по сюжетам и смыслам любимых фильмов мирового и отечественного кинематографа!
Исполнители: лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган), лауреат международного конкурса и Премии Калининградской области «Признание» Юлия Василькова (сопрано), Александр Добролюбов (ударные), Павел Добронравов (труба)
В программе: саундтреки из фильмов «Гарри Поттер», «Аватар», «Пираты Карибского моря», «Титаник», «Хороший, плохой, злой», «Пятый элемент»
Ведущая — М. Иргашева