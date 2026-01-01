Дата и место
|
25 января
воскресенье
|12:00
|
Музыкальный спектакль «Приключения Буратино»2026-01-25T12:00:00.000+02:00
О событии
Программа «Всей семьей в концертный зал» — это всегда только самое лучшее, любимое и интересное. В этот раз в филармонии будут рассказывать о приключениях Буратино. Одна из самых популярных постановок, музыкальный спектакль, в котором всеми любимая музыка тесно переплетена с танцами и игрой актеров. Буратино, этот смешной деревянный мальчишка с длинным носом, вместе с друзьями попадает в разные переделки, в финале побеждает разбойников и злого Карабаса, найдя дорогу к счастью. Солисты филармонии признаются, что всегда с большим удовольствием показывают эту сказку. Еще и поэтому зажигательный и яркий спектакль не оставит равнодушными ни маленьких зрителей, ни их родителей, которым все герои знакомы с детства.
Исполнители: солисты и музыканты филармонии