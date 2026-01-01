Дата и место
24 января
суббота
|18:00
«Моцарт гала»
О событии
Не любить эти гармонии невозможно! Испокон века люди гадают, в чем секрет великого венского классика. Лучезарная музыка В.А. Моцарта пленяет красотой звучания и удивительно воздействует на человеческое сознание. Ученые утверждают, что она целительна. Большая часть сочинений композитора заряжает оптимизмом. Еще раз убедиться в этом приглашают замечательные музыканты прославленного Камерного оркестра и солисты филармонии под управлением лауреата международных конкурсов Елены Толкачёвой.
Исполнители: Камерный оркестр Калининградской филармонии (художественный руководитель и главный дирижёр — лауреат международных конкурсов Елена Толкачёва), солисты филармонии
В программе: Сочинения В.А. Моцарта:
«Музыкальная шутка» для 2-x валторн и струнных фа мажор, KV522арии и дуэты из опер и другое
Ведущая — Н. Анисимова