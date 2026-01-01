Концерты
«Моцарт гала»

«Моцарт гала»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
12+
Купить билет без комиссии

Дата и место

24 января
суббота
18:00
Филармония

О событии

Не любить эти гармонии невозможно! Испокон века люди гадают, в чем секрет великого венского классика. Лучезарная музыка В.А. Моцарта пленяет красотой звучания и удивительно воздействует на человеческое сознание. Ученые утверждают, что она целительна. Большая часть сочинений композитора заряжает оптимизмом. Еще раз убедиться в этом приглашают замечательные музыканты прославленного Камерного оркестра и солисты филармонии под управлением лауреата международных конкурсов Елены Толкачёвой.

Исполнители: Камерный оркестр Калининградской филармонии (художественный руководитель и главный дирижёр — лауреат международных конкурсов Елена Толкачёва), солисты филармонии

В программе: Сочинения В.А. Моцарта:

«Музыкальная шутка» для 2-x валторн и струнных фа мажор, KV522арии и дуэты из опер и другое

Ведущая — Н. Анисимова