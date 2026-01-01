Концерты
От Баха до Аэросмит. Органный кроссовер эпох

Дата и место

23 января
пятница
19:00
Филармония

О событии

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Анна Юсупова (орган)

В программе: И. С. Бах — Токката и фуга ре минор- 2 Хоральные прелюдии «Приди, язычников Спаситель» и «Все мы веруем в единого Бога»- Концерт по Антонио Вивальди ля минор в 3-х частяхЭ. Григ — УтроП. И. Чайковский — Танец феи ДражеScprpions — Still loving youAerosmith — Dream onDeep Purple — Smoke on the water

Ведущая — М. Иргашева