Дата и место
17 января
суббота
|18:00
Гала-концерт «Святая к музыке любовь...»2026-01-17T18:00:00.000+02:00
О событии
Исполнители: Концертный духовой оркестр Калининградской филармонии (художественный руководитель и главный дирижёр — заслуженный артист РФ Эдуард Гантовский, дирижёры — народный артист РФ Виктор Бобков, Роман Иванов).
Солисты-вокалисты филармонии: лауреаты Премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова, Александр Дудницкий, лауреаты международных конкурсов Динара Сарсекеева, Ксения Азарнина, Александр Иванников, лауреаты международных конкурсов Хироко Иноуэ (орган), Мария Гаврилюк (орган), лауреат Международного конкурса и Премии Калининградской области «Признание» Анна Ушакова (фортепиано).
В программе: отечественные и зарубежные песни, хиты таких исполнителей, как Рафаэль, Тамара Миансарова, Валерий Ободзинский, Эдит Пиаф, шлягеры фестиваля Сан-Ремо 80-х, известные органные и фортепианные сочинения и многое другое
Ведущие — М. Иргашева, М. Кузнецов