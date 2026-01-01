Концерт органной музыки: от Баха до Уильямса

Дата и место
|
16 января
пятница
|19:00
|
Концерт органной музыки: от Баха до Уильямса2026-01-16T19:00:00.000+02:00
О событии
Органистка Анна Юсупова представляет программу, в которую вошли произведения Баха, Франка, Куперена, Таривердиева, Уильямса, Боэльмана. Музыкальное путешествие от эпохи барокко до XX века в сопровождении Короля музыкальных инструментов — органа Калининградской филармонии — придётся по вкусу всем слушателям.
Анна Юсупова — выпускница Санкт-Петербургской консерватории по классу органа и клавесина, дипломант XV Открытого международного фестиваля-конкурса «Гатчина -Санкт-Петербург», обладатель нескольких специальных премий Международного конкурса имени М. Таривердиева.
Исполнитель: лауреат международных конкурсов Анна Юсупова (орган)
В программе:И. С. Бах – Токката и фуга ре минор BWV 565- Хоральная прелюдия «Взываю к тебе, Господи», BWV 639;- Хоральная прелюдия «В Тебе моя радость»Л. Маршан — Grand Dialogue- Tierce en tailleАноним XIX века – Соната;И. Пахельбель — Чакона фа минорА. Вивальди — Gloria in excelsis Deo: I часть из кантаты Gloria RV 589М. Таривердиев – «Снег над Ленинградом» из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!»Дж. Уильямс – Музыка из к/ф «Один дома»- Музыка из к/ф «Гарри Поттер»;К. Бадельт — Музыка из к/ф «Пираты Карибского моря»Л. Вьерн — Токката op. 53, N 6
Ведущая — М. Иргашева