Дата и место
22 января
четверг
|19:00
О событии
В программе: Музыка композиторов-романтиков — Ф. Шопена, Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, И. Брамса.
Живопись — К.Брюллов, И. Айвазовский, Э. Делакруа
Исполнители: солисты — лауреат Премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова, лауреаты международных конкурсов Динара Сарсекеева, Ксения Азарнина, Александр Иванников, фортепианное трио: лауреаты международных конкурсов Роман Удальцов (виолончель), Елена Диброва (скрипка), Людмила Пудовикова (рояль).