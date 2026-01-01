Концерты
Романтизм

Дата и место

22 января
четверг
19:00
Филармония

О событии

В программе: Музыка композиторов-романтиков — Ф. Шопена, Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, И. Брамса.

Живопись — К.Брюллов, И. Айвазовский, Э. Делакруа

Исполнители: солисты — лауреат Премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова, лауреаты международных конкурсов Динара Сарсекеева, Ксения Азарнина, Александр Иванников, фортепианное трио: лауреаты международных конкурсов Роман Удальцов (виолончель), Елена Диброва (скрипка), Людмила Пудовикова (рояль).