Орган поет о Рождестве

Дата и место
18 января
воскресенье
|18:00
Орган поет о Рождестве2026-01-18T18:00:00.000+02:00
О событии
Исполнитель: лауреат международных конкурсов Хироко Иноуэ (орган)
В программе:
- К.Бальбатр — Ноэль по-бургундски
- И.С Бах — Токката фа мажор BWV 540
- И.С Бах-Л.Вьерн — Сицилиана
- И.С Бах — Колыбельная ария из рождественской оратории «Спи, мой возлюбленный; наслаждайся покоем»
- И.С Бах — Хорал «Иисус, отрада души моей» из предрождественской кантаты BWV 147
- Л.Боэльман — Офферторий на темы ноэлей
- С.Франк — Прелюдия, фуга и вариация си минор
- О.Янченко — Медитация
- Э.Жигу — Рапсодия на темы ноэлей
Ведущая — Н. Анисимова