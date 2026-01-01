Концерты
Орган поет о Рождестве

Орган поет о Рождестве

Отдохнуть компанией Культурный отдых
6+
Купить билет без комиссии

Дата и место

18 января
воскресенье
18:00
Филармония

О событии

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Хироко Иноуэ (орган)

В программе:

  • К.Бальбатр — Ноэль по-бургундски
  • И.С Бах — Токката фа мажор BWV 540
  • И.С Бах-Л.Вьерн — Сицилиана
  • И.С Бах — Колыбельная ария из рождественской оратории «Спи, мой возлюбленный; наслаждайся покоем»
  • И.С Бах — Хорал «Иисус, отрада души моей» из предрождественской кантаты BWV 147
  • Л.Боэльман — Офферторий на темы ноэлей
  • С.Франк — Прелюдия, фуга и вариация си минор
  • О.Янченко — Медитация
  • Э.Жигу — Рапсодия на темы ноэлей

Ведущая — Н. Анисимова