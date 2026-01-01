Все еще впереди. Юбилей флейтиста А.Шкляника

Дата и место
18 января
воскресенье
|12:00
Все еще впереди. Юбилей флейтиста А.Шкляника2026-01-18T12:00:00.000+02:00
О событии
Исполнители: Военный оркестр штаба Дважды Краснознаменного Балтийского флота (начальник военного оркестра штаба БФ – Роман Иванов, военный дирижёр военного оркестра штаба БФ – Никита Векшин)
Артист Концертного духового оркестра филармонии, преподаватель ДШИ имени Ф.Шопена Александр Шкляник (флейта, флейта-пиколо)
Артисты Концертного духового оркестра Калининградской филармонии Полина Гайчук (арфа), Алеся Лымарь (флейта), преподаватель ДШИ имени Ф.Шопена О. Муравьева (фортепиано), ученики ДШИ имени Ф.Шопена Нина Колесникова, Даниил Дутов
Никита Векшин (флейта)
В программе: К.В. Глюк — «Мелодия» (из оперы «Орфей и Эвридика»)Ф. Допллер — «Фантазия на темы из оперы «Риголетто» для 2 флейтГ. Бифтинк — «Фантазия, Арабеска» для флейты соло и перкуссиоВ. Попп — «Полька» для флейты — пикколо, «Le Rossignol» («Соловей»)П. Морлаки — «Швейцарский пастух» для флейты и фортепианоР. Дриго — «Серенада» (из спектакля «Миллион арлекинов». Флейта и арфа)Г. Манчини – «Пирог в лицо». Полька для флейты-пикколо с оркестромА.Петренко — «Румба» (для пикколо с оркестром)Б. Годар — «Вальс» (из сюиты) для флейты с оркестромФ. Крейслер — «Прекрасный розмарин» (для флейты с оркестром)В. Тылик — «Веселое настроение» (блок-флейта с оркестром)Чешская шуточная песня (дуэт флейт)Пикколо — блюз (с оркестром)В. Матвийчук — «Ватра» (пикколо с оркестром)
Ведущая — Н. Анисимова