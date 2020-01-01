Официальное трибьют шоу Николая Носкова. IVAN с симфоническим оркестром

Дата и место
|
10 июня
среда
|19:00
|
Официальное трибьют шоу Николая Носкова. IVAN с симфоническим оркестром2026-06-10T19:00:00.000+02:00
О событии
Уникальное событие для российской музыкальной сцены — «Официальное трибьют шоу Николая Носкова», созданное при участии продюсера Виктора Дробыша, музыкантов симфонического оркестра и артиста IVAN — многолетнего музыкального партнёра Николая Носкова.
Проект создан с личного благословения и при участии самого Николая Носкова, который сегодня не может регулярно выступать, но желает одного: чтобы его песни жили дальше и звучали вживую.
Этот проект создаёт новую форму присутствия: когда песни продолжают жить в исполнении того, кто был частью творческого пути Николая Носкова.
Николай Носков: «В моей жизни всегда была сцена. На ней я жил, горел, ошибался и любил. И пока звучали мои песни — я знал, что живу не зря. Пусть мой голос прозвучит через тех, кто был рядом. Через Сашу Иванова (IVAN), моего музыкального партнёра, который чувствует каждую ноту и смысл этих песен, как собственное дыхание. Пусть он споёт их так, как если бы мы вместе снова стояли на одной сцене.»
Виктор Дробыш: «Я сразу скажу: мы никого не пытаемся заменить. Носков — один такой. Для меня важно одно: чтобы песни Николая продолжали звучать. Это большая часть нашей музыкальной культуры. Я против фейков и дешёвых копий. Поэтому если делать трибьют Носкову — то только с человеком, который реально знает, как это должно звучать. IVAN пожалуй единственный, кому я могу доверить эту роль, будучи уверенным, что публика Носкова его примет и по-настоящему полюбит!»