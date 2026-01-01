Расписание
|
23 января
пятница
|19:30
|
«Меркнут знаки Зодиака»2026-01-23T19:30:00.000+02:00
|
24 января
суббота
|17:00
|
«Меркнут знаки Зодиака»2026-01-24T17:00:00.000+02:00
|
25 января
воскресенье
|17:00
|
«Меркнут знаки Зодиака»2026-01-25T17:00:00.000+02:00
О событии
«Меркнут знаки Зодиака» музыкально-поэтическое приношение Николаю Заболоцкому.
Кому будет интересен спектакль? Зрителю — неиспорченному постановками современных мюзиклов «под Бродвей», неослеплённому блеском костюмной мишуры, лазерами и стробоскопами, незадушенному дым-машинами, незатурканному архисложной сценической машинерией… нелишённому лишь одного — фантазии. Способному в воздушном шарике голубого цвета разглядеть земной шар, Землю, на которой живут растения, люди и животные, И, часто, одни похожи на других, и красный цвет означает кровь, и что люди сгорают, а рукописи не горят… Вот, что «мы нарисуем на наших картинах…»
ГДЕ? Московский проспект, 60-62 (Областной центр культуры молодежи)
КОГДА?
- 23 января в 19:30
- 24 января в 17:00
- 25 января в 17:00
Стоимость билетов — 400 рублей