«Меркнут знаки Зодиака»

12+
23 января
пятница
19:30
Центр культуры молодёжи на Московском пр-кте
24 января
суббота
17:00
Центр культуры молодёжи на Московском пр-кте
25 января
воскресенье
17:00
Центр культуры молодёжи на Московском пр-кте
«Меркнут знаки Зодиака» музыкально-поэтическое приношение Николаю Заболоцкому.

Кому будет интересен спектакль? Зрителю — неиспорченному постановками современных мюзиклов «под Бродвей», неослеплённому блеском костюмной мишуры, лазерами и стробоскопами, незадушенному дым-машинами, незатурканному архисложной сценической машинерией… нелишённому лишь одного — фантазии. Способному в воздушном шарике голубого цвета разглядеть земной шар, Землю, на которой живут растения, люди и животные, И, часто, одни похожи на других, и красный цвет означает кровь, и что люди сгорают, а рукописи не горят… Вот, что «мы нарисуем на наших картинах…»

ГДЕ? Московский проспект, 60-62 (Областной центр культуры молодежи)

КОГДА?

Стоимость билетов — 400 рублей