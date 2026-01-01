Дата и место
|
25 января
воскресенье
|15:00
|
Концерт оркестра русских народных инструментов «Мелодии «Ленфильма»2026-01-25T15:00:00.000+02:00
О событии
25 января, в 15:00, в Калининградском областном историко-художественном музее прозвучат мелодии из кинофильмов, созданных на легендарной киностудии «Ленфильм».
Музыка в кино — это не просто фон, а неотъемлемая часть художественного замысла. Она способна обострить драматизм момента, добавить комичности происходящему, усилить волшебную атмосферу на экране и надолго остаться в памяти. Мелодии, написанные для картин «Ленфильма», стали частью истории отечественного кинематографа. Их знает и любит не одно поколение зрителей!
Совершить увлекательное путешествие в мир музыки и кино, услышать дорогие сердцу мелодии в живом исполнении приглашает Калининградский областной оркестр русских народных инструментов под управлением художественного руководителя и главного дирижёра КООРНИ Антона Жукова. Солистка оркестра Анаит Мкртчян и художественный руководитель просветительского театра «Слово» при Калининградской Епархии Николай Перлухин помогут зрителям вспомнить любимых актёров и кинематографические шедевры «Ленфильма», насладиться высоким искусством и прикоснуться к культурному наследию нашей страны!