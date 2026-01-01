Концерты
Концерт оркестра русских народных инструментов «Мелодии «Ленфильма»

12+
Дата и место

25 января
воскресенье
15:00
Историко-художественный музей

О событии

25 января, в 15:00, в Калининградском областном историко-художественном музее прозвучат мелодии из кинофильмов, созданных на легендарной киностудии «Ленфильм». 

Музыка в кино — это не просто фон, а неотъемлемая часть художественного замысла. Она способна обострить драматизм момента, добавить комичности происходящему, усилить волшебную атмосферу на экране и надолго остаться в памяти. Мелодии, написанные для картин «Ленфильма», стали частью истории отечественного кинематографа. Их знает и любит не одно поколение зрителей! 

Совершить увлекательное путешествие в мир музыки и кино, услышать дорогие сердцу мелодии в живом исполнении приглашает Калининградский областной оркестр русских народных инструментов под управлением художественного руководителя и главного дирижёра КООРНИ Антона Жукова. Солистка оркестра Анаит Мкртчян и художественный руководитель просветительского театра «Слово» при Калининградской Епархии Николай Перлухин помогут зрителям вспомнить любимых актёров и кинематографические шедевры «Ленфильма», насладиться высоким искусством и прикоснуться к культурному наследию нашей страны!