Дата и место
28 февраля
суббота
|18:00
«Девичник над вечным покоем»2026-02-28T18:00:00.000+02:00
О событии
Народный театр современной пьесы «АртГорА» представляет лирическую комедию «Девичник над вечным покоем» по одноимённой пьесе Айвона Менчелла.
По сюжету, три вдовы чуть «за пятьдесят» создали клуб. Каждый месяц они встречаются в доме одной из подруг и идут на кладбище. Женщины вспоминают своих супругов и спорят, имеет ли вдова право на личную жизнь. Одна из подруг решает начать жить не прошлым, а настоящим. Но у других участниц клуба на этот счёт своё мнение. Они вовсе не намерены сидеть сложа руки и ждать, когда распадётся вдовий клуб…
Народный театр современной пьесы «АртГорА» и Областной центр культуры молодёжи приглашают всех желающих на спектакль «Девичник над вечным покоем»!
- КОГДА? 28 февраля 18:00
- ГДЕ? Областной центр культуры молодежи (Московский проспект, 60-62)
Телефоны для справок: 58-90-11 и 58-90-19