Сольный стендап-концерт Вани Усовича

Дата и место
|
13 февраля
пятница
|19:00
|
ДК железнодорожников
О событии
Ваня Усович всегда тщательно контролировал уровень своей медийности, крайне редко появляясь в публичном поле. Комик делал упор только на значимые в карьере инфоповоды. Именно такими и стали два его концерта: «Еще один день» и «40 лет максимум», которые собрали уже десятки миллионов просмотров.
Не отступил от своих принципов Ваня и в этот раз, на время исчезнув из медиапространства. И только после творческой паузы комик решил отправиться в тур со своим третьим стендап-концертом. Пропускать такое, по мнению Вани, одна из главных ошибок в вашей жизни.