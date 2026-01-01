«Алиса в стране чудес»

Дата и место
31 января
суббота
О событии
В юности Алисе нагадали, что своего суженого она встретит в свой День рождения. Поверив в это, она долгие годы терпеливо ждала своего принца. И вот однажды, накануне праздника, в ее жизни появляется Эдик. Алиса решает, что он и есть ее долгожданное счастье. Но «суженый» почему-то очень далек от сказочного образа, и роман заканчивается крайне неудачно. Алиса разочарована в мужчинах и больше не верит в чудеса. Она решает кардинально изменить свою жизнь, превратившись в затворницу.
Пока героиня пытается забыть прошлое, в НЕБЕСНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ решают помочь несчастной девушке. В канун очередного Дня рождения судьба посылает Алисе незваного и довольно настырного гостя с далёкого Севера, который, поначалу, производит на нее крайне неблагоприятное впечатление. Но не стоит забывать, что первое впечатление зачастую обманчиво, и ничем не примечательный мужчина может при ближайшем рассмотрении оказаться прекрасным принцем!
- КОГДА? 31 января 18:00
- ГДЕ? Областной центр культуры молодежи (Московский проспект, 60-62)
Телефоны для справок: 58-90-11 и 58-90-19