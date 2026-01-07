Рождественский концерт

Дата и место
|
7 января
среда
|20:00
|
Кафедральный собор
О событии
Отмечаем Рождество вместе с Калининградским юношеским симфоническим оркестром под управлением Михаила Кирхгоффа, концертным хором «Радость» Детской музыкальной школы имени Глиэра (художественный руководитель — Евгения Синиченкова) и титулярным органистом Кафедрального собора Мансуром Юсуповым. Юные артисты представят премьеру Мессы Михаила Броннера и произведения Пьерпонта (Jingle Bells), Грубера (Тихая ночь), Коэна (Hallelujah), которые давно стали неотъемлемой частью этого праздника.
Праздника чуда, счастья и искренности молодых профессиональных музыкантов.
В программе: М. Броннер, Дж. Пьерпонт, Фр. Грубер, Л. Коэн