Рождественский концерт

6+
7 января
среда
20:00
Кафедральный собор

Отмечаем Рождество вместе с Калининградским юношеским симфоническим оркестром под управлением Михаила Кирхгоффа, концертным хором «Радость» Детской музыкальной школы имени Глиэра (художественный руководитель — Евгения Синиченкова) и титулярным органистом Кафедрального собора Мансуром Юсуповым. Юные артисты представят премьеру Мессы Михаила Броннера и произведения Пьерпонта (Jingle Bells), Грубера (Тихая ночь), Коэна (Hallelujah), которые давно стали неотъемлемой частью этого праздника.

Праздника чуда, счастья и искренности молодых профессиональных музыкантов.

В программе: М. Броннер, Дж. Пьерпонт, Фр. Грубер, Л. Коэн