Дата и место
|
7 января
среда
|15:00
|
Рождественская экскурсия в «Домике Ангелов»2026-01-07T15:00:00.000+02:00
О событии
Приглашаем на экскурсию в честь дня рождения Музея.
Рождество… праздник, наполненный светом и теплом, день, когда в воздухе как будто слышится шорох ангельских крыльев. Для нашего Музея эта дата вдвойне особенная, ведь мы отмечаем день рождения!
9 лет назад, 7 января 2017 года, «Домик Ангелов» распахнул свои двери для посетителей. Как давно и в то же время как недавно это произошло! В начале у нас было всего шесть витрин, но мы всё равно решили принять первых гостей — ведь было важно успеть к знаковой дате, чудесному семейному празднику, одним из главных героев которого является Ангел.
Крылатые посланники небес встречаются в культуре многих народов. Они оберегают людей от опасностей и ошибок, приносят вести и наставляют человека, помогая ему придерживаться благого пути.
Если же Вы ещё не бывали в уютном ангельском пространстве, то Рождество — самое время это исправить!
Приглашаем всех желающих на экскурсию: покажем самых интересных ангелочков и поделимся удивительными легендами о крылатых небожителях.
С наступающими праздниками!