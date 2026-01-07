Экскурсии
Рождественская экскурсия в «Домике Ангелов»

12+
Дата и место

7 января
среда
15:00
Музей «Домик Ангелов»
О событии

Приглашаем на экскурсию в честь дня рождения Музея.

Рождество… праздник, наполненный светом и теплом, день, когда в воздухе как будто слышится шорох ангельских крыльев. Для нашего Музея эта дата вдвойне особенная, ведь мы отмечаем день рождения!

9 лет назад, 7 января 2017 года, «Домик Ангелов» распахнул свои двери для посетителей. Как давно и в то же время как недавно это произошло! В начале у нас было всего шесть витрин, но мы всё равно решили принять первых гостей — ведь было важно успеть к знаковой дате, чудесному семейному празднику, одним из главных героев которого является Ангел.

Крылатые посланники небес встречаются в культуре многих народов. Они оберегают людей от опасностей и ошибок, приносят вести и наставляют человека, помогая ему придерживаться благого пути.

Если же Вы ещё не бывали в уютном ангельском пространстве, то Рождество — самое время это исправить!

Приглашаем всех желающих на экскурсию: покажем самых интересных ангелочков и поделимся удивительными легендами о крылатых небожителях.

С наступающими праздниками!