Театр
«Серебряное копытце»

0+
7 января
среда
17:00
Центр культуры молодёжи на Московском пр-кте
11 января
воскресенье
11:00
Центр культуры молодёжи на Московском пр-кте
О событии

Театр кукол «Морошка» представляет спектакль «Серебряное копытце» в Областном центре культуры молодежи

Детский кукольный спектакль «Серебряное копытце» по сказу П.П. Бажова. 

Жила-была маленькая девочка — Дарёнка. Осталась она сиротой, жила у недобрых людей… Но однажды повстречала доброго жалостливого деда- Кокованю. Он верил в чудеса и всю жизнь охотился за козликом волшебным, да так и не встретил его... А Дарёнке чудо обязательно покажется, ведь чистым душам и добрым сердцам это доступно.

Продолжительность: 35 минут

Место: Областной центр культуры молодежи (Московский пр. 60-62)