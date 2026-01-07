Расписание
7 января
среда
|17:00
«Серебряное копытце»2026-01-07T17:00:00.000+02:00
11 января
воскресенье
|11:00
«Серебряное копытце»2026-01-11T11:00:00.000+02:00
О событии
Театр кукол «Морошка» представляет спектакль «Серебряное копытце» в Областном центре культуры молодежи
Детский кукольный спектакль «Серебряное копытце» по сказу П.П. Бажова.
Жила-была маленькая девочка — Дарёнка. Осталась она сиротой, жила у недобрых людей… Но однажды повстречала доброго жалостливого деда- Кокованю. Он верил в чудеса и всю жизнь охотился за козликом волшебным, да так и не встретил его... А Дарёнке чудо обязательно покажется, ведь чистым душам и добрым сердцам это доступно.
Продолжительность: 35 минут
Место: Областной центр культуры молодежи (Московский пр. 60-62)