Театр
«Рождество в домике Петсона»

Сходить с детьми Культурный отдых Новый год
0+
«Рождество в домике Петсона»
Продолжительность: 45 минут

Расписание

8 января
четверг
11:00
Центр культуры молодёжи на Московском пр-кте
9 января
пятница
11:00
Центр культуры молодёжи на Московском пр-кте
9 января
пятница
17:00
Центр культуры молодёжи на Московском пр-кте
10 января
суббота
11:00
Центр культуры молодёжи на Московском пр-кте
10 января
суббота
17:00
Центр культуры молодёжи на Московском пр-кте
О событии

Театр кукол «Морошка» представляет спектакль «Рождество в домике Петсона» в Областном центре культуры молодежи

Мы окажемся в гостях у доброго, незадачливого старика Петсона и его котенка Финдуса в канун Рождества.

Новогодний спектакль «Рождество в домике Петсона» — яркая и веселая история из цикла известных книг Свена Нурдквиста.

В этот раз наш герой Петсон и озорной котенок Финдус решают отметить Рождество празднично и весело, собственно, как и обычно. И надо съездить в лес за елкой и купить угощения для гостей… и с этого момента начинаются веселые приключения.

История о дружбе, поддержке, искренности и о том, из всего вокруг мы сами способны создать свой самый настоящий и лучший в мире праздник!

