Продолжительность: 45 минут
Расписание
|
8 января
четверг
|11:00
|
«Рождество в домике Петсона»2026-01-08T11:00:00.000+02:00
|
9 января
пятница
|11:00
|
«Рождество в домике Петсона»2026-01-09T11:00:00.000+02:00
|
9 января
пятница
|17:00
|
«Рождество в домике Петсона»2026-01-09T17:00:00.000+02:00
|
10 января
суббота
|11:00
|
«Рождество в домике Петсона»2026-01-10T11:00:00.000+02:00
|
10 января
суббота
|17:00
|
«Рождество в домике Петсона»2026-01-10T17:00:00.000+02:00
О событии
Театр кукол «Морошка» представляет спектакль «Рождество в домике Петсона» в Областном центре культуры молодежи
Мы окажемся в гостях у доброго, незадачливого старика Петсона и его котенка Финдуса в канун Рождества.
Новогодний спектакль «Рождество в домике Петсона» — яркая и веселая история из цикла известных книг Свена Нурдквиста.
В этот раз наш герой Петсон и озорной котенок Финдус решают отметить Рождество празднично и весело, собственно, как и обычно. И надо съездить в лес за елкой и купить угощения для гостей… и с этого момента начинаются веселые приключения.
История о дружбе, поддержке, искренности и о том, из всего вокруг мы сами способны создать свой самый настоящий и лучший в мире праздник!