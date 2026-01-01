Гофман. Эликсир теней

Дата и место
|
24 января
суббота
|18:00
|
Кафедральный собор
О событии
В день рождения писателя-романтика, который вместе с мечтателями и энтузиастами противостоял филистерскому миру (обыденности, мещанству и рационализму), Дмитрий Минченок и Марина Зудина представят спектакль-оммаж Эрнсту Теодору Амадею Гофману.
В родном городе писателя, в Соборе, где он учился игре на органе, оживут его сказки под аккомпанемент музыкальных произведений самого Гофмана (фрагменты из оперы «Ундина», сонаты и мессы) и композиторов, которые создавали свои шедевры на литературной основе творчества фантаста (балет «Щелкунчик» Чайковского, опера «Сказки Гофмана» Оффенбаха).
Отражение художественного слова в музыке — и наоборот: гофмановское сказочное зазеркалье создадут сопрано (Елена Терентьева), флейта (Ксения Авраменко), бандонеон (Андрей Степаненко), виолончель (Александра Чарномская) и орган (Евгений Авраменко).
В программе: Э.Т.А. Гофман, К.М. фон Вебер, Ж. Оффенбах, П.И. Чайковский