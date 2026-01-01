Симфоническая пятница

Дата и место
|
16 января
пятница
|19:00
|
Кафедральный собор
О событии
Современный израильский композитор Барух Берлинер, чьи произведения с неизменным успехом звучат в различных уголках планеты и тепло принимаются публикой, в 2023 году подарил миру Фантазию-кончертанто Genesis для фортепиано с оркестром. В сочинении автор-неоромантик вернул музыке её главное предназначение — выражать душевный мир человека.
Адажио для струнных Сэмюэля Барбера написано в 1936 году под впечатлением от поэмы Вергилия «Георгики». В 2004 году слушатели BBC назвали его «одним из самых печальных произведений классической музыки».
Кстати, увертюра к симфонической сюите «Осы» (1909 год) тоже написана по произведению древнегреческого писателя Аристофана.
На сцене — Калининградский симфонический оркестр под управлением Михаила Кирхгоффа и пианист Вячеслав Киселев.
В программе: Б. Берлинер, В. Уильямс, С. Барбер