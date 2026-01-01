Дата и место
|
13 января
вторник
|19:00
|
Кафедральный собор
О событии
165 лет назад родился мастер короткой сатирической прозы и драматург, чьи пьесы ставит весь мир, — Антон Павлович Чехов.
Повести, дневники и письма, воспоминания друзей и фрагменты фильмов, снятых по произведениям писателя, откроют мир чеховской мысли.
«Чеховские смыслы со мной всегда в непосредственной близости. В этом проекте хочу рассказать не только о нём как о писателе, но и о масштабе его личности. Этот автор до сих пор помогает людям осознавать себя в жизни», — говорит Александра Куликова, автор спектакля и исполнитель.
Полноправным героем действа будет музыка. Камерный оркестр под управлением Михаила Кирхгоффа (дирижёр — Валерия Путря) сформирует созвучие Чехова и композиторов, с которыми драматург жил в одно время и находился в переписке.
В программе: П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов, Р.М. Глиэр, Е.С. Шашина